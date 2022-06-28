Залужний назвав області, де ведуться найбільш інтенсивні бойові дії

Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та начальником Штабу оборони Британії адміралом сером Тоні Радакіном.

"У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, наніс 2 ракетних та 32 авіаційних удари. Ситуація дуже складна, але контрольована", - зазначив Залужний у Telegram.

За його словами, станом на сьогодні, район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка.