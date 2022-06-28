У Бундестазі запропонували розслідувати причини енергетичної залежності від Росії

Енергетична залежність Німеччини від Росії була створена навмисно та необхідно провести розслідування причин створення такої енергозалежності

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від ХДС/ХСС Родеріх Кізеветтер, інформує Апостроф.

"Ця залежність була навмисно сформована канцлерами Шредер та Меркель протягом останніх 16 – 20 років. Ми повинні розслідувати причини, чому ми відмовили багатьом іншим постачальникам, зокрема, з Норвегії, Нідерландів, Алжиру та інших країн. Чому ми не будували LNG-термінали замість закупівлі російського газу? Необхідно розслідувати, чому навмисно створювалася ця енергетична залежність", - заявив політик.

"І це моє завдання як політика пояснити німцям, що великі рахунки в їх платіжках, це не результат війни, а результат навмисних дій російських політиків, залучених у енергетичний сектор і націлених на знищення енергетичної незалежності Німеччини", - підсумував депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер.

Своєю чергою, в Міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини заявили, що для досягнення енергетичної незалежності Німеччини від постачання газу з Росії необхідні загальнонаціональні зусилля як на рівні федерального уряду та місцевої влади, так і на рівні приватних компаній та домогосподарств. До 2024 року рівень споживання російського газу Німеччиною можна скоротити до 10%.


Іван Троянов, Апостроф





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