Вторгнення з боку Білорусі: у Лукашенка поспішили відхреститися від усіх погроз, деталі

У Білорусі спростували погрози можливого вторгнення на територію України.

Про те, що Білорусь готується до війни проти України для відкриття другого фронту, говорять вже давно. Більш того, сусідня з Україною Республіка надала свою територію для російської армії і нанесення ракетних ударів по українських містах.

Однак, у Лукашенка запевнили, що ніяких загроз немає, а все це "інформаційна війна". Держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович в ефірі телеканалу "СТВ" спробував переконати світ у "відсутності" погроз і скаржаться на так звану "інформаційну війну".

Так, Вольфович спробував спростувати інформацію про те, що з території Білорусі може початися ще одне вторгнення в Україну. За словами Вольфовича, українська сторона нібито "ставить заслін" проти Лукашенка.

"Наростає сьогодні політичний тиск, ми вже звикли до цього, економічні санкції, розв'язана за великим рахунком інформаційна війна проти нашої країни і постійна демонстрація військової присутності вздовж кордонів республіки Білорусь... Сьогодні наші українські сусіди також намагаються поставити заслін якийсь проти Білорусі, на жаль. Хоча від Білорусі ніяких загроз нікому не виходить", - заявив Вольфович.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Білорусь розгортає на кордоні з Україною додаткові підрозділи і веде розвідку. На початку червня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що білоруська армія отримувала наказ про напад на Україну, але вище військове командування його загальмувало. Станом на 5 червня Білорусь активно облаштовувала позиції на кордоні з Україною і проводила розвідку.