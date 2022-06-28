Вторгнення з боку Білорусі: у Лукашенка поспішили відхреститися від усіх погроз, деталі

Александр Лукашенко

У Білорусі спростували погрози можливого вторгнення на територію України.

Про те, що Білорусь готується до війни проти України для відкриття другого фронту, говорять вже давно. Більш того, сусідня з Україною Республіка надала свою територію для російської армії і нанесення ракетних ударів по українських містах.

Однак, у Лукашенка запевнили, що ніяких загроз немає, а все це "інформаційна війна". Держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович в ефірі телеканалу "СТВ" спробував переконати світ у "відсутності" погроз і скаржаться на так звану "інформаційну війну".

Так, Вольфович спробував спростувати інформацію про те, що з території Білорусі може початися ще одне вторгнення в Україну. За словами Вольфовича, українська сторона нібито "ставить заслін" проти Лукашенка.

Александр Лукашенко

"Наростає сьогодні політичний тиск, ми вже звикли до цього, економічні санкції, розв'язана за великим рахунком інформаційна війна проти нашої країни і постійна демонстрація військової присутності вздовж кордонів республіки Білорусь... Сьогодні наші українські сусіди також намагаються поставити заслін якийсь проти Білорусі, на жаль. Хоча від Білорусі ніяких загроз нікому не виходить", - заявив Вольфович.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Білорусь розгортає на кордоні з Україною додаткові підрозділи і веде розвідку. На початку червня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що білоруська армія отримувала наказ про напад на Україну, але вище військове командування його загальмувало. Станом на 5 червня Білорусь активно облаштовувала позиції на кордоні з Україною і проводила розвідку.

білоруська армія


Галина Струс, politeka.net





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