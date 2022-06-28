Адміністрації ТРЦ світить в'язниця: нові деталі трагедії у Кременчуці

За кілька днів до завдання ракетних ударів російськими військами по Кременчуцькому "Амстору", торгово-розважальний центр перестали закривати під час повітряної тривоги - адміністрації закладу загрожує кримінальна відповідальність, інформує Апостроф.

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на Facebook-сторінці.

"В Україні війна, нехтувати повітряною тривогою - це злочин, що в черговий раз показала трагедія у "Амсторі"", - написав він.

Він звернувся до закладів усіх форм власності і нагадав, що під час повітряних тривог має проводитися евакуація відвідувачів та персоналу до укриттів. У разі порушення цієї вимоги будуть вживатися заходи включно з кримінальними справами та закриттям закладів.

Окрім цього, мер Кременчука опублікував скріншот із чату "Амстора", де адміністрація повідомляє про відміну закриття ТРЦ під час повітряних тривог починаючи з 23 червня.


Марія Швець, Апостроф





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