Дуда: «Відповіддю на обстріл ТРЦ у Кременчуці має бути посилення військової підтримки України»

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що обстріл військами РФ торговельно-розважального центру "Амстор" у Кременчуці є воєнним злочином Росії. Відповіддю на цей злочин має бути посилення військової підтримки України.

“Напередодні саміту НАТО в Мадриді росія вчинила черговий воєнний злочин проти мирного населення. Цього разу в Кременчуці, Україна. Відповіддю на обстріл торговельного центру, переповненого невинними людьми, має бути посилення військової підтримки України, захисників Європи”, - зазначив Дуда у Twitter.

On the eve of the Madrid NATO summit Russia has just commited yet another war crime against civilians. This time in Kremenchuk, Ukraine. Shelling a mall full of innocent people has to be answered with more military support to Ukraine, the Defenders of Europe.