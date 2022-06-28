Дуда: «Відповіддю на обстріл ТРЦ у Кременчуці має бути посилення військової підтримки України»

Президент Польщі заявив, що РФ вчинила черговий воєнний злочин проти мирного населення, інформує ZN.ua.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що обстріл військами РФ торговельно-розважального центру "Амстор" у Кременчуці є воєнним злочином Росії. Відповіддю на цей злочин має бути посилення військової підтримки України.

“Напередодні саміту НАТО в Мадриді росія вчинила черговий воєнний злочин проти мирного населення. Цього разу в Кременчуці, Україна. Відповіддю на обстріл торговельного центру, переповненого невинними людьми, має бути посилення військової підтримки України, захисників Європи”, - зазначив Дуда у Twitter.

On the eve of the Madrid NATO summit Russia has just commited yet another war crime against civilians. This time in Kremenchuk, Ukraine. Shelling a mall full of innocent people has to be answered with more military support to Ukraine, the Defenders of Europe.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 27, 2022


Анна Конюченко, ZN.ua





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