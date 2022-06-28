Це теракти: Стівен Кінг підтримав Україну після обстрілу ТРЦ у Кременчуці

Відомий американський письменник Стівен Кінг, який підтримав Україну ще в перші дні вторгнення РФ , відреагував у соціальних мережах на трагедію у Кременчуці. До міста на Полтавщині прилетіла ракета, яка влучила в торгово-розважальний центр.

На своїй сторінці у Twitter знаменитість прокоментував ракетний удар, який було нанесено російськими окупантами увечері 27 червня. Він заявив, що дії РФ – ніщо інше як терористична атака. Свою публікацію Кінг закінчив словами "Слава Україні!"

Фото: Twitter.com/StephenKing

"Російські удари по українських цивільних об'єктах – це справжні терористичні атаки. Слава Україні!", – йдеться у пості, інформує Апостроф .

На публікацію письменника на підтримку України відреагувала офіційна сторінка Міністерства оборони у Twitter . Фахівці зазначили, що росіяни страшніші за фантазії Кінга, якого називають королем жахів.

"Стівен, росіяни гірші за будь-якого монстра у ваших романах…", - йдеться у коментарі.

Фото: Twitter.com/StephenKing

Нагадаємо, Стівен Кінг підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. У своєму блозі в Twitter , де на нього підписано понад 6 млн людей, зірка критикує диктатора Путіна та російську пропаганду. Крім того, письменник раніше публікував кадри в одязі з українською символікою та відкрито заявляв, що захоплюється силою та відвагою українців.

Фото: Twitter.com/StephenKing