Це теракти: Стівен Кінг підтримав Україну після обстрілу ТРЦ у Кременчуці
Відомий американський письменник Стівен Кінг, який підтримав Україну ще в перші дні вторгнення РФ, відреагував у соціальних мережах на трагедію у Кременчуці. До міста на Полтавщині прилетіла ракета, яка влучила в торгово-розважальний центр.
На своїй сторінці у Twitter знаменитість прокоментував ракетний удар, який було нанесено російськими окупантами увечері 27 червня. Він заявив, що дії РФ – ніщо інше як терористична атака. Свою публікацію Кінг закінчив словами "Слава Україні!"
"Російські удари по українських цивільних об'єктах – це справжні терористичні атаки. Слава Україні!", – йдеться у пості, інформує
На публікацію письменника на підтримку України відреагувала офіційна сторінка Міністерства оборони у Twitter. Фахівці зазначили, що росіяни страшніші за фантазії Кінга, якого називають королем жахів.
"Стівен, росіяни гірші за будь-якого монстра у ваших романах…", - йдеться у коментарі.
Нагадаємо, Стівен Кінг підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. У своєму блозі в Twitter, де на нього підписано понад 6 млн людей, зірка критикує диктатора Путіна та російську пропаганду. Крім того, письменник раніше публікував кадри в одязі з українською символікою та відкрито заявляв, що захоплюється силою та відвагою українців.
Стівен Кінг – американський письменник, автор понад 200 творів, серед яких понад 50 бестселерів у стилях жахи, фентезі, трилер, містика. Також писав під псевдонімом Річард Бахман. Було продано понад 350 млн копій його романів та збірок оповідань. Після вторгнення РФ в незалежну Україну повідомив, що не продовжуватиме книжкові контракти з країною-агресором.