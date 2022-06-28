Мобілізація жінок з 1 жовтня: кого можуть призвати на військову службу

Жінок в Україні почнуть ставити на військовий облік із 1 жовтня. Саме тоді набуде чинності наказ Міноборони від 17 грудня 2021 року, яким розширюється список жіночих професій, які підлягають під мобілізацію під час війни.

Мобілізація жінок з 1 жовтня: кого можуть призвати на військову службу

Мобілізація жінок на сьогоднішній день – добровільна, і лише за місцем проживання. В окремих випадках деяких жінок можуть мобілізувати за найдефіцитнішими військовими спеціальностями до збройних сил чи інших складових сил оборони. Військовозобов'язаних жінок також можуть залучити до виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Жінки з неповнолітніми дітьми віком до 18 років не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

У післявоєнний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише за контрактом у добровільному порядку.

Якщо почнеться третя і четверта хвиля мобілізації і почнуть призивати всіх, то це торкнеться жінок, молодших 60 років, які не мають протипоказань зі здоров'я, і чиї професії є в наказі Міноборони.

Серед жіночих спеціальностей, що підлягають мобілізації, – програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, працівники громадського харчування та поліграфії, соціальні працівники, бухгалтери, працівники готелів.

Мобілізація жінок з 1 жовтня: кого можуть призвати на військову службу
Військовозобов'язані жінки зобов'язані за законом:

  • перебувати на військовому обліку за місцем проживання. У разі тимчасового виїзду за межі України перебувати за місцем консульського обліку у дипломатичних установах України;
  • з'являтися на виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах;
  • не змінювати місце проживання без дозволу військового комісара, керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки після оголошення мобілізації та воєнного часу;
  • проходити медичний огляд та лікування;
  • проходити підготовку до військової служби, військову службу та виконувати військовий обов'язок у запасі;
  • за сім днів прийти до територіального центру для зняття з військового обліку, якщо потрібно змінити місце проживання, поїхати у відрядження, навчання, відпустку чи лікування (на понад три місяці за межі України). Також якщо змінюється місце проживання межі міста, але у іншому адміністративному районі;
  • за сім днів повідомляти органи, в яких перебувають на військовому обліку, про зміну сімейного стану, стан здоров'я, адреси місця проживання (знаходження), освіту, місця роботи та посади;
  • негайно повідомляти територіальні центри комплектування (органи СБУ) про втрату військово-облікового документа.

Раніше повідомлялося, що в Україні готують призов на військову службу людей з інвалідністю.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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