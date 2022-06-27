"Для нас це буде ляпас": Зеленський відреагував на можливість атаки України з нового напрямку

Владимир Зеленский (скрин)

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова відповісти на можливу атаку з боку Придністров'я.

Про це президент України розповів в ході спільної прес-конференція з президентом Молдови Майєю Санду, яка 27 червня прибула з візитом до Києва.

Відповідаючи на питання про те, чи є в України дані про можливу атаку з боку Придністров'я, Зеленський визнав, що така тема піднімалася на нарадах.

"Я б не назвав «ударами» з боку Придністров'я по Україні. Якщо і буде, я вважаю, це буде глобальна помилка. Ми ті чи інші сигнали отримуємо. Вони неприємні. Але ці люди повинні знати, вони знаходяться в Придністров'ї на тимчасово окупованій території Молдови, - що для нас це буде не удар, а ляпас, а ми точно відповімо ударом", - заявив президент України.

Володимир Зеленський

У той же час він підкреслив, що зараз важливо не допустити дестабілізації в цьому регіоні. За словами Зеленського, Україна всіляко це демонструє.

"Ми зараз воюємо з Росією на нашій землі", - підкреслив президент, зазначивши, що в разі ризиків з інших напрямків, Україна буде реагувати на них відповідно.

Володимир Зеленський


Дарья Волкова, politeka.net





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