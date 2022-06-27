Окупанти закріплюються біля Лисичанського НПЗ: свіже зведення Генштабу ЗСУ

Україна вже 124 дні героїчно захищається від російського вторгнення - окупанти обстрілюють позиції ЗСУ в районі Лисичанська, але зазнають великих втрат, інформує Апостроф .

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 27 червня.

Противник веде наступальні дії на Донбасі та намагається не допустити виходу Сил оборони України до російсько-українського кордону на північ від Харкова. Також окупанти вживають заходів щодо оперативного маскування та намагаються ввести наші підрозділи в оману, для чого встановлюють на оборонних позиціях дерев'яні макети танків.

Під обстрілами опинилися населені пункти Лисичанськ, Соледар, Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ, Авдіївка, Піски. Намагаючись взяти під контроль населений пункт Мазанівка, противник вів наступ із району населеного пункту Довгеньке, але отримав відсіч із боку Сил оборони України та відійшов із втратами.

Тим часом російські окупанти займаються зміцненням своїх позицій у районі Лисичанського нафтопереробного заводу.