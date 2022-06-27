Число жертв удару по ТРЦ у Кременчуці побільшало: нові фото та відео

У Мережі з'явилися нові дані про кількість загиблих внаслідок удару російською ракетою по Кременчуку Полтавської області, інформує Апостроф.

Про це повідомив "Апостроф".

Станом на 19:30 повідомлялося про 10 загиблих та 40 поранених - ці цифри оприлюднив у Telegram голова Полтавської ОВ Дмитро Лунін.

Тим часом у Мережі з'явилися нові фото наслідків удару по торговому центру "Амстор". Їх опублікувала у Facebook Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Паралельно в мережі з'явилося відео наслідків ракетної атаки.

Пізніше Дмитро Лунін повідомив, що станом на 19:55 21 особа отримала поранення і госпіталізована, 6 з них опинилися в лікарні з тяжкими травмами.

Не виключено, що кількість жертв буде зростати й далі.


Євген Устименко, Апостроф





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
Президенти України та Молдови домовились про взаємопідтримку на шляху євроінтеграціїПрезиденти України та Молдови домовились про взаємопідтримку на шляху євроінтеграції
Загальна мобілізація: у Раді хочуть посилити правила виїзду чоловіків за кордонЗагальна мобілізація: у Раді хочуть посилити правила виїзду чоловіків за кордон
ЗСУ відкинули ворога під Лисичанськом і Донецьком: зведення Генштабу ЗСУ на 23 червняЗСУ відкинули ворога під Лисичанськом і Донецьком: зведення Генштабу ЗСУ на 23 червня
Блок рекламы


Похожие новости
Слідом за Кременчуком під обстріл потрапив житловий район Харкова: є жертви і багато постраждалихСлідом за Кременчуком під обстріл потрапив житловий район Харкова: є жертви і багато постраждалих
"Красиво влучило": як звичайні росіяни відреагували на загибель мирних людей у Кременчуці"Красиво влучило": як звичайні росіяни відреагували на загибель мирних людей у Кременчуці
Ракетний удар завдано по скупченню людей у Кременчуці: мер повідомив перші деталі трагедіїРакетний удар завдано по скупченню людей у Кременчуці: мер повідомив перші деталі трагедії
Окупантам послали "промінчики добра": у тилу ворога вибухнули чергові склади боєприпасів, відеоОкупантам послали "промінчики добра": у тилу ворога вибухнули чергові склади боєприпасів, відео
Солдати рф посилили інтенсивність обстрілів, знищивши населені пункти: карта і нові дані з фронтуСолдати рф посилили інтенсивність обстрілів, знищивши населені пункти: карта і нові дані з фронту
"Референдум" застопорився: в окупантів з'явилися нові плани на Херсон, розкрито деталі"Референдум" застопорився: в окупантів з'явилися нові плани на Херсон, розкрито деталі
Окупанти відійшли: ЗСУ зупинили наступ і вдарили по скупченню ворога, нові даніОкупанти відійшли: ЗСУ зупинили наступ і вдарили по скупченню ворога, нові дані
Окупанти обстріляли Чугуївську громаду Харківщини: є жертвиОкупанти обстріляли Чугуївську громаду Харківщини: є жертви
Вагони з боєприпасами з'їхали з колій: фото і деталі з місця подій в росіїВагони з боєприпасами з'їхали з колій: фото і деталі з місця подій в росії
Вікна розбиті у десятках будинків: фото наслідків ракетного удару по Татарці у КиєвіВікна розбиті у десятках будинків: фото наслідків ракетного удару по Татарці у Києві
Последние новости
Подгружаем последние новости