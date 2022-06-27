Число жертв удару по ТРЦ у Кременчуці побільшало: нові фото та відео

У Мережі з'явилися нові дані про кількість загиблих внаслідок удару російською ракетою по Кременчуку Полтавської області, інформує Апостроф .

Про це повідомив "Апостроф".

Станом на 19:30 повідомлялося про 10 загиблих та 40 поранених - ці цифри оприлюднив у Telegram голова Полтавської ОВ Дмитро Лунін.

Тим часом у Мережі з'явилися нові фото наслідків удару по торговому центру "Амстор". Їх опублікувала у Facebook Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Паралельно в мережі з'явилося відео наслідків ракетної атаки.

Пізніше Дмитро Лунін повідомив, що станом на 19:55 21 особа отримала поранення і госпіталізована, 6 з них опинилися в лікарні з тяжкими травмами.

Не виключено, що кількість жертв буде зростати й далі.