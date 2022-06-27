Зеленський може зустрітися з путіним вже у листопаді: у Кремлі зробили заяву

Володимир Зеленський може зустрітися з володимиром путіним на саміті країн G20 в листопаді.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на помічника президента рф Юрія Ушакова, президент РФ візьме участь у зустрічі глав держав «Групи двадцяти», яка пройде на острові Балі 15-16 листопада.

Путіна запросив взяти участь у саміті президент Індонезії, яка цього року виступає господинею заходу.

"Так, ми підтвердили, що наша участь також передбачається", - заявив Ушаков російським ЗМІ.

При цьому він не зміг відповісти, чи буде Путін присутній на саміті особисто, або візьме участь у форматі відеозв'язку.

"Не знаю, вони поки запрошують в очному форматі, але просто ще багато часу, сподіваюся, що пандемія дозволить провести цей важливий форум в очному форматі, але просто боюся загадувати", - заявив Ушаков.

Примітно, що в саміті також візьме участь Володимир Зеленський. Таким чином, є можливість, що він зможе особисто зустрітися з президентом рф. Раніше український лідер неодноразово висловлював бажання особисто поговорити з кремлівським диктатором.