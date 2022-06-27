"Красиво влучило": як звичайні росіяни відреагували на загибель мирних людей у Кременчуці

Росіяни у соцмережах з радістю сприйняли новину про ракетний удар по торговому центру "Амстор" у Кременчуці, у результаті чого загинуло 10 людей, близько 40-ка постраждали, а загалом у приміщенні перебувало понад тисячу людей, інформує Апостроф .

Про це свідчить низка дописів у мережі.

Дехто висловив сумнів, що це справа рук російської армії і що більше схоже на інсценування. Багато хто пише, що це - "розплата за Донбас".

Російські пропагандистські ЗМІ також говорять про ракетний удар по скупченню мирних людей, як про "чергову постановку українців на кшталт Бучі". Кажуть, що нібито удар наносився не по ТРЦ, а по нафтопереробному заводу, який забезпечує паливом українських військових на сході України.