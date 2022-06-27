"Красиво влучило": як звичайні росіяни відреагували на загибель мирних людей у Кременчуці

Росіяни у соцмережах з радістю сприйняли новину про ракетний удар по торговому центру "Амстор" у Кременчуці, у результаті чого загинуло 10 людей, близько 40-ка постраждали, а загалом у приміщенні перебувало понад тисячу людей, інформує Апостроф.

Про це свідчить низка дописів у мережі.

Дехто висловив сумнів, що це справа рук російської армії і що більше схоже на інсценування. Багато хто пише, що це - "розплата за Донбас".

Російські пропагандистські ЗМІ також говорять про ракетний удар по скупченню мирних людей, як про "чергову постановку українців на кшталт Бучі". Кажуть, що нібито удар наносився не по ТРЦ, а по нафтопереробному заводу, який забезпечує паливом українських військових на сході України.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
Президенти України та Молдови домовились про взаємопідтримку на шляху євроінтеграціїПрезиденти України та Молдови домовились про взаємопідтримку на шляху євроінтеграції
Загальна мобілізація: у Раді хочуть посилити правила виїзду чоловіків за кордонЗагальна мобілізація: у Раді хочуть посилити правила виїзду чоловіків за кордон
ЗСУ відкинули ворога під Лисичанськом і Донецьком: зведення Генштабу ЗСУ на 23 червняЗСУ відкинули ворога під Лисичанськом і Донецьком: зведення Генштабу ЗСУ на 23 червня
Блок рекламы


Похожие новости
Число жертв удару по ТРЦ у Кременчуці побільшало: нові фото та відеоЧисло жертв удару по ТРЦ у Кременчуці побільшало: нові фото та відео
Ракетний удар завдано по скупченню людей у Кременчуці: мер повідомив перші деталі трагедіїРакетний удар завдано по скупченню людей у Кременчуці: мер повідомив перші деталі трагедії
Росіяни йтимуть до кінця, бо не зможуть визнати свого програшу у війні — БудановРосіяни йтимуть до кінця, бо не зможуть визнати свого програшу у війні — Буданов
У Сєвєродонецьку залишилось 7-8 тисяч мирних жителівУ Сєвєродонецьку залишилось 7-8 тисяч мирних жителів
Росіяни намагаються заблокувати підрозділи ЗСУ в Лисичанську – ГенштабРосіяни намагаються заблокувати підрозділи ЗСУ в Лисичанську – Генштаб
Зі вкрадених на Харківщині тепловозів та рухомого складу росіяни зробили бронепоїздЗі вкрадених на Харківщині тепловозів та рухомого складу росіяни зробили бронепоїзд
Росіяни посилюють заходи фільтрації задля придушення руху опору в окупації – ГенштабРосіяни посилюють заходи фільтрації задля придушення руху опору в окупації – Генштаб
Бізнес на крові: в Енергодарі окупанти викрадають людей заради грошей — мерБізнес на крові: в Енергодарі окупанти викрадають людей заради грошей — мер
У ГУР зробили термінове попередження про ситуацію в Білорусі, рф стягує сили: "росіяни планують..."У ГУР зробили термінове попередження про ситуацію в Білорусі, рф стягує сили: "росіяни планують..."
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
Последние новости
Подгружаем последние новости