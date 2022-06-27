Сотні вкрадених в Україні дітей знайшлися в таборі "Ромашка" під Таганрогом

Наразі в "оздоровчому центрі" - 414 дітей. Наймолодшим 2 роки, старшим - 18 років. Про долю вивезених дітей під Таганрог із Донецької області повідомляє Верстка.

Російських підлітків сюди не пускають. Проте це вже не оздоровчий центр, а пункт тимчасового розміщення для українських біженців. Волонтер, який побував у "Ромашці", розповів, що там опинилися не тільки сироти з інтернатів, а й ті, хто залишився без нагляду, оскільки їхні батьки пішли на війну.

Співробітники розповідають, що багато дітей говорять про бажання повернутися додому. Але повертати їх ніхто не буде: їм дадуть російські паспорти та шукатимуть нових родин для усиновлення.