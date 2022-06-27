Ракетний удар завдано по скупченню людей у Кременчуці: мер повідомив перші деталі трагедії

дим в небі, пожежа

Ракетний удар по Кременчуку (Полтавська область) прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій.

Про це повидомив міський голова Кременчуга Віталій Малецький.

"Є загиблі та постраждалі. рАШИСТИ ГОРІТЬ У ПЕКЛІ!
Разом з усіма відповідними службами знаходжуся на місці трагедії", - повідомив Малецький у Фейсбук.

На місті події багато швидких та рятувальників.


Алексей Ионов, politeka.net





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