Ракетний удар завдано по скупченню людей у Кременчуці: мер повідомив перші деталі трагедії

Ракетний удар по Кременчуку (Полтавська область) прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій.

Про це повидомив міський голова Кременчуга Віталій Малецький.

"Є загиблі та постраждалі. рАШИСТИ ГОРІТЬ У ПЕКЛІ!

Разом з усіма відповідними службами знаходжуся на місці трагедії", - повідомив Малецький у Фейсбук.

На місті події багато швидких та рятувальників.