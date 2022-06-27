Українські військові відтісняють ворога в Херсонській області

Українські військові відтісняють ворога на півдні. Російські окупаційні війська ущільнюють рубежі відступу, зазначила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу.

"Українські війська продовжують ведення бойових дій, противник ущільнює свої рубежі відступу, вже облаштовує не тільки другий, третій, а ще й запасні рубежі, тому що ми його потроху відтісняємо. Тим не менше, періодично вони намагаються відновити своє положення і проводити такі невеличкі вилазки, атаки, щоб посунути нас з уже вивільнених територій", - наголосила Гуменюк.