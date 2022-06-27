Зеленський закликав G-7 приєднатися до роботи над гарантіями безпеки України

У режимі відеоконференції Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні саміту лідерів "Групи семи", повідомляє прес-служба ОП.

Зеленський запропонував лідерам G7 зосередитися на конкретних кроках, які можуть бути корисними і для України, і для всієї Європи. Зокрема президент запропонував "Групі семи" приєднатися до роботи над гарантіями безпеки для України.

Глава держави наголосив, що ці гарантії у майбутньому виключать можливість виникнення конфліктів на кшталт російської агресії.

Зеленський подякував країнам "Великої сімки" за послідовну санкційну політику щодо країни-агресора, а також за оборонну та фінансову підтримку України під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Зеленський також зазначив, що наша держава потребує сучасних та ефективних систем протиракетної оборони, які можуть забезпечити спокій українським містам, віддаленим від фронту.

За його словами, Росія посилює ракетний обстріл України, тому дуже важливо гарантувати цивільному населенню базову безпеку. Глава держави наголосив, що повернення людей до роботи дозволить запустити економічні процеси у населених пунктах, адже сьогодні щомісячний дефіцит бюджету України становить $5 млрд. доларів.

Президент наголосив на важливості рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. "Це рішення повністю відображає наш прогрес у європейській інтеграції, наш внесок у захист європейських цінностей, про які ми всі говоримо", – наголосив глава держави.

Президент України також наголосив на важливості розблокування експорту українського зерна та закликав подумати над дієвими механізмами для забезпечення продовольчої безпеки у світі. Крім того, глава держави наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію, зокрема шляхом примусового обмеження ціни російської нафти, що експортується.

Зеленський висловив сподівання, що Державний департамент США підтримає рішення про визнання РФ державою – спонсором тероризму.

Президент також запропонував створити дієвий глобальний механізм конфіскації заморожених чи заарештованих російських активів, який має стати одним із найбільших інструментів стримування інших потенційних агресорів від нападу на сусідів.