В ЄС не погрожували забрати статус кандидата в України — Ченцов

Жодних погроз, що статус кандидата на членство в ЄС для України можуть відібрати чи призупинити, від Європейського союзу не було, заявив представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

"Наше завдання - виконувати ті кроки, які нам запропоновані, рухатися у напрямку початку переговорів, і жодних погроз, що цей статус можуть відібрати або якимось чином призупинити взагалі не звучить", - сказав Ченцов на брифінгу в понеділок.

За його словами із пропозицій Європейської комісії та того, як сформульовано рішення Європейської ради, чітко випливає, що перед Україною стоїть кілька завдань для переходу на наступний етап, а також, що Європейська комісія здійснюватиме звітність перед Радою ЄС щодо прогресу у виконанні цих кроків..