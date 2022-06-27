В ЄС не погрожували забрати статус кандидата в України — Ченцов
У владі запевняють, що ЄС закриватиме очі на відсутність певних реформ ще тривалий час, інформує
Жодних погроз, що статус кандидата на членство в ЄС для України можуть відібрати чи призупинити, від Європейського союзу не було, заявив представник України при ЄС Всеволод Ченцов.
"Наше завдання - виконувати ті кроки, які нам запропоновані, рухатися у напрямку початку переговорів, і жодних погроз, що цей статус можуть відібрати або якимось чином призупинити взагалі не звучить", - сказав Ченцов на брифінгу в понеділок.
За його словами із пропозицій Європейської комісії та того, як сформульовано рішення Європейської ради, чітко випливає, що перед Україною стоїть кілька завдань для переходу на наступний етап, а також, що Європейська комісія здійснюватиме звітність перед Радою ЄС щодо прогресу у виконанні цих кроків..
"Всі кроки, які нам запропоновані, доступні для огляду і зрозумілі. Війна є тим фактором, який може ускладнити або відтягнути за часом реалізацію певних кроків, зокрема це реформа СБУ, продовження реформи поліції. Тому треба буде враховувати ці реалії, і ми будемо вести діалог із нашими колегами у Брюсселі, щоб підхід був конструктивний та їхні зусилля були сконцентровані також на допомозі Україні у впровадженні чи підготовці. цих реформ навіть за умов війни", - пояснив Ченцов.