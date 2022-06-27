Росіяни йтимуть до кінця, бо не зможуть визнати свого програшу у війні — Буданов

Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що Москва не зможе визнати те, що вона програла у війні, яку сама ж розпочала проти України, позаяк це означатиме крах федерації. Про це він заявив під час інтерв'ю Financial Times .

Він підтвердив дані Західної розвідки про те, що вже зараз війська РФ деморалізовані, вони деградували. Проте Буданов сумнівається, що цей факт змусить військове керівництво Росії вивести їх зі східних та південних територій нашої країни.

"Якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну, це не буде крахом системи (Путіна – ред.), це буде крахом державності. Тому вони боротимуться скільки зможуть. Російська армія буде змушена боротися до кінця. Вони не мають іншого виходу", - зазначив Буданов.