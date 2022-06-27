У Сєвєродонецьку залишилось 7-8 тисяч мирних жителів

Евакуюватись на підконтрольну Україні територію у них на разі нема можливості, інформує ZN.ua.

У Сєвєродонецьку залишилось 7-8 тисяч мирних жителів
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

В окупованому російськими військами Сєвєродонецьку залишалися близько 7-8 тисяч мирних жителів, повідомив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Залишалося у місті десь 7-8 тисяч населення. Хтось намагається повернутися до міста з підконтрольних територій, хтось намагається виїхати", – розповів він на брифінгу у понеділок.

Тим часом російські окупанти захоплюють вільне житло жителів міста, які виїхали.

"Розміщують там солдатів, своїх офіцерів. Тобто хазяйнують у місті так, як їм хочеться", – додав Стрюк.

Також загарбники вже намагаються встановлювати в місті окупаційну владу, та вже кілька разів змінили коменданта.

«За інформацією, що надходить, у місті досить складна гуманітарна ситуація, з харчами та умовами проживання людей. На цей час відновлювати інфраструктуру міста неможливо. Всі обіцянки по наведенню швидкого порядку – це видання бажаного за дійсне», – цитує його Lb.ua.

Наразі перша медична допомога пораненим у місті ще може надаватися, адже в Сєвєродонецьку впродовж останніх місяців були створені мінімальні запаси ліків. Водночас є серйозні проблеми з питною водою та харчуванням.

Зараз місцеві жителі можуть евакуюватися лише на окуповані території, адже зі сторони Лисичанська йдуть активні бої, тому переміщення цивільних туди неможливе.

Зазначимо, що згідно з офіційними даними до російського вторгнення в Сєвєродонецьку проживало сто тисяч людей.


Ірина Знась, ZN.ua





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