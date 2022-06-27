ЄС передасть Україні захист від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз

Для цього вирішили розконсервувати надзвичайні запаси ЄС, інформує ZN.ua.

ЄС передасть Україні захист від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз
© unsplash/stanicph

Європейська комісія відповідно до запиту уряду України передасть медичне обладнання, захисне спорядження та спеціалізоване обладнання для захисту від ризиків для здоров'я населення, таких як хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози, загальною вартістю EUR11,3 млн.

«Уже 30 країн передали Україні товари через Механізм цивільного захисту ЄС, але, враховуючи величезні медичні потреби, викликані війною, що триває, ми мобілізували стратегічні резерви ЄС. Медичне обладнання, а також обладнання, призначене для хімічних, біологічних або ядерних надзвичайних ситуацій, перебуває на шляху до України. Лікарні та медичні працівники в Україні працюють під вогнем, і ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб надати їм необхідні інструменти для порятунку життів», - цитує комісара з управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича «.

Надане ЄС обладнання включає 300 тис. спеціалізованих захисних костюмів, 5 600 літрів знезаражувальних засобів та 850 одиниць обладнання для операцій зі знезараження.

Оскільки лікарні в Україні терміново потребують медичного обладнання, ЄС також безкоштовно передась монітори пацієнтів, інфузійні насоси та апарати ШВЛ, а також засоби захисту для медичного персоналу, такі як маски та халати. Цю допомогу загальною фінансовою вартістю EUR11,3 млн буде доставлено Україні з надзвичайних запасів ЄС, розміщених у Румунії, Угорщині, Швеції, Німеччині, Греції та Данії, зазначили у Єврокомісії.


Ірина Знась, ZN.ua





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