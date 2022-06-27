У росії спалюють військкомати, щоб не йти в армію

У росії спалюють військкомати, щоб не йти в армію

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в росії масово відбуваються підпали військкоматів, останні – у Білгороді та Пермі.

Про це повідомляє онлайн-видання «Утро Февраля».

Особливо активно, наголошує видання, росіяни почали підпалювати військкомати після 1 квітня, адже тоді розпочався весняний призов, який закінчиться 15 липня. Так, сказано на сайті, люди намагаються не потрапити на війну, де можуть загинути.

«У рамках призовної кампанії до армії мають вирушити близько 135 тисяч осіб. Оскільки особисті справи потенційних призовників перебувають у військових комісаріатах, спалити будівлю, щоб знищити документи про себе, росіяни знаходять найефективнішим методом», - пояснює видання.

Зокрема, йдеться на сайті, приблизно о 3 годині ночі у Білгороді невідомий закинув у розбите вікно військового комісаріату дві пляшки, всередині яких – запальна суміш. Як йдеться у публікації, у кабінеті спалахнув стіл, але загалом повідомляється, що вогонь загасили.

«Через годину подвиг повторили і в Пермі. Близько четвертої ранку невідомі спробували підпалити будівлю військкомату в Кіровському районі. Декілька пляшок з коктейлем Молотова закинули у вікно будівлі близько 4 ранку, пише телеграм-канал BAZA», - повідомляє видання.

Відразу додається, що на місці події виявили 4 пляшки, дві з яких розбилися, а паліїв шукають. Загалом, наголошується на сайті, військовий комісар Пермського краю Олександр Коковін не дав детальних коментарів з приводу цієї ситуації, тільки повідомив кореспонденту 59.RU, що підпалу не було і був на місці зранку. Щодо поліції міста, додає видавець, то в них немає інформації для ЗМІ.


user, politeka.net





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