НАТО обіцяє значно посилити оборону країн Балтії

Альянс ухвалить новий план на саміті в Мадриді, згідно з яким НАТО значно зміцнить свою оборону у Східній Європі, інформує ZN.ua.

НАТО обіцяє значно посилити оборону країн Балтії
© DELFI

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нова Стратегічна концепція альянсу, яка буде розглянута на саміті Альянсу у вівторок у Мадриді, має значно зміцнити оборону країн Балтії, повідомляє Financial Times.

"Я згоден з тим, що (прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас) хоче більшої присутності НАТО, і я можу обіцяти їй більше", - сказав Столтенберг, додавши, що головний обов'язок - "запобігти будь-якому нападу на Естонію або будь-якого іншого союзника".

Відповідаючи на висловлювання Каллас, яка заявила, що нинішні оборонні плани НАТО не здатні запобігти "захопленню російськими військами" її республіки, Столтенберг заявив, що на саміті будуть ухвалені "великі і важливі рішення для подальшого посилення колективної оборони, для захисту кожного сантиметра території НАТО, як ми це робили протягом 72 років”.

Столтенберг зазначив, що новий військовий план, який має бути узгоджений цього тижня в Мадриді, радикально покращить оборону східного крила НАТО, змістивши акцент зі стримування на повноцінну оборону.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
Білоруські прикордонники намагалися зробити підкоп під стіною на кордоні з ПольщеюБілоруські прикордонники намагалися зробити підкоп під стіною на кордоні з Польщею
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
Катерина II не засновувала Одесу: історик детально пояснив, чому пам\'ятник імператриці є помилкоюКатерина II не засновувала Одесу: історик детально пояснив, чому пам\'ятник імператриці є помилкою
Блок рекламы


Похожие новости
ЄС передасть Україні захист від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загрозЄС передасть Україні захист від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 27 червняВторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 27 червня
Україна заморожує дію угод з РФ щодо ядерної безпекиУкраїна заморожує дію угод з РФ щодо ядерної безпеки
Білоруський фронт: у МВС України оцінили реальність вторгнення армії ЛукашенкаБілоруський фронт: у МВС України оцінили реальність вторгнення армії Лукашенка
"Відволікти увагу від України": експерт розповів, як у країнах Балтії реагую на витівки путіна"Відволікти увагу від України": експерт розповів, як у країнах Балтії реагую на витівки путіна
У НАТО озвучили свою позицію щодо можливості військового розблокування Чорного моряУ НАТО озвучили свою позицію щодо можливості військового розблокування Чорного моря
Окупанти обрали новий напрямок для наступу: де армія рф хоче прорвати оборону ЗСУОкупанти обрали новий напрямок для наступу: де армія рф хоче прорвати оборону ЗСУ
Дефіцит ліків в Україні: хто опинився в зоні ризикуДефіцит ліків в Україні: хто опинився в зоні ризику
Російські пісні зможуть вмикати в українському ефірі тільки за однієї умовиРосійські пісні зможуть вмикати в українському ефірі тільки за однієї умови
Путін знайшов заміну "сирійському м'яснику" Дворнікову: що відомо про нового керівника окупантів в УкраїніПутін знайшов заміну "сирійському м'яснику" Дворнікову: що відомо про нового керівника окупантів в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости