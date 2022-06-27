НАТО обіцяє значно посилити оборону країн Балтії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нова Стратегічна концепція альянсу, яка буде розглянута на саміті Альянсу у вівторок у Мадриді, має значно зміцнити оборону країн Балтії, повідомляє Financial Times.

"Я згоден з тим, що (прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас) хоче більшої присутності НАТО, і я можу обіцяти їй більше", - сказав Столтенберг, додавши, що головний обов'язок - "запобігти будь-якому нападу на Естонію або будь-якого іншого союзника".

Відповідаючи на висловлювання Каллас, яка заявила, що нинішні оборонні плани НАТО не здатні запобігти "захопленню російськими військами" її республіки, Столтенберг заявив, що на саміті будуть ухвалені "великі і важливі рішення для подальшого посилення колективної оборони, для захисту кожного сантиметра території НАТО, як ми це робили протягом 72 років”.

Столтенберг зазначив, що новий військовий план, який має бути узгоджений цього тижня в Мадриді, радикально покращить оборону східного крила НАТО, змістивши акцент зі стримування на повноцінну оборону.