Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 27 червня

Тривають бої, окупанти зазнають великих втрат

Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 27 червня
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на понеділок, 27 червня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

Російські окупанти намагаються заблокувати ЗСУ в Лисичанську. Для цього вони масовано атакують південні околиці міста. Тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили відійти.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

На слов’янському напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Долина. З метою покращення тактичного положення, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Мазанівка, бій триває.

На авдіївському, курахівському, новопавлівському та запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.


Анна Конюченко, ZN.ua





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