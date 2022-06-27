Україна заморожує дію угод з РФ щодо ядерної безпеки

Договори припинили свою дію у зв'язку із військовою агресією РФ, інформує ZN.ua.

Україна заморожує дію угод з РФ щодо ядерної безпеки
© Крим.Реалії

Державна інспекція ядерного регулювання України припиняє дію низки міжнародних договорів з Росією щодо сфери ядерної безпеки, повідомляє прес-служба відомства.

Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков підписав відповідний наказ.

Згідно з наказом припиняється дія угоди про співпрацю між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Федеральним наглядом Росії за ядерною та радіаційною безпекою. Цей документ було підписано у Відні (Австрія) у вересні 1996 року.


Антон Герасименко, ZN.ua





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