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2022-06-27
Колони техніки РФ рухаються через Маріупольський район у напрямку Запоріжжя
Великі та малі колони, паливозаправники та вантажівки з живою силою, інформує
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Колони важкої техніки РФ, бензовози та вантажівки з військовими рухаються через Маріупольський район в бік Запоріщької області, зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Фіксуємо подальший рух техніки по Маріупольському району та вчора ввечері по Волноваському району в бік Запорізької області. Великі та малі колони, паливозаправники та вантажівки з живою силою (потенційним добривом). Маріупольці все бачать та навіть в окупації роблять усе для наближення нашої перемоги", - зазначив Андрющенко в
Анна Конюченко, ZN.ua