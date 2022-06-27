Колони техніки РФ рухаються через Маріупольський район у напрямку Запоріжжя

Великі та малі колони, паливозаправники та вантажівки з живою силою, інформує ZN.ua.

Колони техніки РФ рухаються через Маріупольський район у напрямку Запоріжжя
© Getty Images

Колони важкої техніки РФ, бензовози та вантажівки з військовими рухаються через Маріупольський район в бік Запоріщької області, зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо подальший рух техніки по Маріупольському району та вчора ввечері по Волноваському району в бік Запорізької області. Великі та малі колони, паливозаправники та вантажівки з живою силою (потенційним добривом). Маріупольці все бачать та навіть в окупації роблять усе для наближення нашої перемоги", - зазначив Андрющенко в Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua





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