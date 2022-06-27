Ракетний удар по Одеській області: понад 60 будинків не придатні для проживання

Чотири будинки повність знищені.

Ракетний удар по Одеській області: понад 60 будинків не придатні для проживання
© Суспільне мовлення

В результаті ракетного удару по Одеській області вночі у понеділок, 27 червня, понад 60 будинків не придатні для проживання, зазначив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук в коментарі "Суспільному".

"Руйнувань зазнала інфраструктура населенного пункту. Наразі комунальні служби працюють над відновленням газопостачання та електрики", - йдеться в повідомленні.

Одеська обласна прокуратура зазначила, що понад 65 будинків загалом зазнали пошкоджень, чотири - знищені вогнем.

"За попередніми даними, восьмеро мирних мешканців отримали множинні поранення, з яких двоє дітей – 3-х річні близнюки. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється. Загиблих немає", - наголосили в прокуратурі.


Анна Конюченко, ZN.ua





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