Війська РФ завдали 20 ударів по Донецькій області

У неділю, 26 червня, війська РФ обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. В результаті обстрілу є загиблі та поранені, інформує Національна поліція.

"Ворог влучив у місто Авдіївка, Слов'янськ, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, Мар'їнка, смт Райгородок, села Новолуганське, Малинівка, Катеринівка, Маяки, Карпівка. У селі Малинівка внаслідок обстрілу касетними снарядами поранено хлопчика 2012 року народження", - зазначили правоохоронці.

Окупанти вдарили авіацією, ракетами, артилерією, РСЗВ "Град", "Ураган" та "Смерч". Зруйновано 20 цивільних об'єктів - 11 житлових будинків, школа, коксохімічний завод, гаражі.

Поліція задокументувала 20 російських ударів по Донецькій області.