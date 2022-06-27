Війська РФ завдали 20 ударів по Донецькій області

Серед постраждалих – дитина

Війська РФ завдали 20 ударів по Донецькій області
© Нацполіція

У неділю, 26 червня, війська РФ обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. В результаті обстрілу є загиблі та поранені, інформує Національна поліція.

"Ворог влучив у місто Авдіївка, Слов'янськ, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, Мар'їнка, смт Райгородок, села Новолуганське, Малинівка, Катеринівка, Маяки, Карпівка. У селі Малинівка внаслідок обстрілу касетними снарядами поранено хлопчика 2012 року народження", - зазначили правоохоронці.

Окупанти вдарили авіацією, ракетами, артилерією, РСЗВ "Град", "Ураган" та "Смерч". Зруйновано 20 цивільних об'єктів - 11 житлових будинків, школа, коксохімічний завод, гаражі.

Поліція задокументувала 20 російських ударів по Донецькій області.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
Білоруські прикордонники намагалися зробити підкоп під стіною на кордоні з ПольщеюБілоруські прикордонники намагалися зробити підкоп під стіною на кордоні з Польщею
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
Катерина II не засновувала Одесу: історик детально пояснив, чому пам\'ятник імператриці є помилкоюКатерина II не засновувала Одесу: історик детально пояснив, чому пам\'ятник імператриці є помилкою
Блок рекламы


Похожие новости
Війська РФ обстріляли касетними снарядами Слов'янськВійська РФ обстріляли касетними снарядами Слов'янськ
Ракетний удар по Одеській області: понад 60 будинків не придатні для проживанняРакетний удар по Одеській області: понад 60 будинків не придатні для проживання
Війська РФ обстріляли Харківську область: двоє загиблих та п'ятеро пораненихВійська РФ обстріляли Харківську область: двоє загиблих та п'ятеро поранених
Ракетний удар по Одеській області: зросла кількість постраждалихРакетний удар по Одеській області: зросла кількість постраждалих
Війська РФ обстріляли Миколаїв та чотири населені пункти області: є загиблі та пораненіВійська РФ обстріляли Миколаїв та чотири населені пункти області: є загиблі та поранені
Війська РФ укріплюють окопи поруч із захопленою ЗАЕС в ЕнергодаріВійська РФ укріплюють окопи поруч із захопленою ЗАЕС в Енергодарі
Удар по Києву завдали з регіону Каспійського моряУдар по Києву завдали з регіону Каспійського моря
Війська РФ зранку обстріляли Сумську область з мінометів, 24 вибухи — голова ОВАВійська РФ зранку обстріляли Сумську область з мінометів, 24 вибухи — голова ОВА
Ракетний удар по Рівненській області: зросла кількість жертвРакетний удар по Рівненській області: зросла кількість жертв
ЗСУ знищили ворожий безпілотник, який проводив повітряну розвідку у Миколаївській областіЗСУ знищили ворожий безпілотник, який проводив повітряну розвідку у Миколаївській області
Последние новости
Подгружаем последние новости