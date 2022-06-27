"Відволікти увагу від України": експерт розповів, як у країнах Балтії реагую на витівки путіна

Литва, парламент Литви

Литовський політолог розповів, як в країні реагують на путінські загрози.

Литва заздалегідь була готова до витівок росії у зв'язку з блокуванням транзиту санкційних вантажів залізницею в Калінінградську область. Про це розповів 24 каналу литовський політолог, керівник офісу Freedom House в Литві Вітіс Юрконіс.

За його словами, литовці розуміють всі можливі загрози, і роками акцентували на них, обговорюючи з Євросоюзом і НАТО.

"Ми до цього готувалися. Ми про це говорили роками. І з Брюсселем, і з НАТО, і з сусідніми державами", - зазначив Юрконіс.

НАТО, Гітанас Науседа

За словами експерта, в Литві не виключають жодного сценарію, проте не мають наміру панікувати. Також там розуміють, що так чи інакше основна боротьба відбувається зараз на території України.

"Тут можна навіть бачити і спроби відвернути увагу, щоб ми більше говорили про країни Балтії або були стурбовані своєю безпекою. Це не питання вибору, але потрібно розуміти, що все одно основна увага повинна йти на війну в Україні і підтримку там", - вважає політолог.

При цьому він додав, що вдячний українцям, що вони звертають увагу і на ці питання теж.

Україна, Литва, Євросоюз


Галина Струс, politeka.net





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