Окупанти обрали новий напрямок для наступу: де армія рф хоче прорвати оборону ЗСУ

окупанти, російські солдати, російські війська

Окупанти покладаються на резерви.

У найближчі тижні армія рф вже буде більше залежати від резервних сил, але незважаючи на постійний дефіцит резервістів, російська влада неохоче сприймає ідею загальної мобілізації. Крім того, армія рф обрала новий напрямок наступу. Про це говориться у зведенні військової розвідки Британії.

За даними Британії, російські резерви складаються з декількох окремих компонентів, які рф майже вже напевно почала використовувати.

Російський бойовий резерв армії-це недавнє нововведення, яке складається з резервістів – добровольців, які працюють за сумісництвом і розгортаються як цілі підрозділи. Воно призначене для виконання завдань в тилу. Людський мобілізаційний ресурс – це значний фонд всіх ветеранів, які служили в регулярній армії за останні п'ять років.

окупанти, російські солдати, російські війська

Крім того, основним оперативним фокусом рашистів залишається Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Однак інтенсивність обстрілів свідчить про зміщення уваги на інший напрямок. У британській розвідці підкреслили, що росія зараз намагається відновити швидкість на північній осі Ізюма.

У той же час, українські сили продовжують утримувати лінію в цьому секторі, добре використовуючи лісисту місцевість для підтримки своєї оборони.


Александра Павленко, politeka.net





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