Температура в оселях буде трошки меншою — Кличко про опалювальний сезон

Мер столиці попередив, що зима буде непростою.

Температура в оселях буде трошки меншою — Кличко про опалювальний сезон
© pixabay/ri

Опалювальний сезон у 2022/2023 в Києві буде непростим, заявив міський голова Києва Віталій Кличко та не виключив, що середня температура енергоносіїв може бути навіть нижчою, ніж зазвичай.

«На жаль, у нас цей сезон буде непростим. І, можливо, температура в оселях буде трошки меншою, ніж зазвичай», – сказав Кличко в ефірі національного телемарафону у понеділок, 27 червня.

Він зазначив, що зараз місто вже активно готується до нового опалювального сезону, прораховує використання різних варіантів енергоресурсів, зокрема вдаватись до використання сучасних енергоощадних технологій. Однак глобально, за його словами, питання лежить в площині держави щодо постачання газу та ціни на нього.

«Ми сподіваємось на вчасне постачання енергоносіїв і ми вже будемо надавати послуги», - додав Кличко.

Зараз місто постійно напрацьовує це питання з державою.


Ірина Знась, ZN.ua





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