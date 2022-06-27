Окупанти випустили дві ракети в напрямку Охтирки

Війська РФ обстріляли Шалигинську громаду.

Окупанти випустили дві ракети в напрямку Охтирки
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

У неділю, 26 червня, російські окупаційні війська обстріляли із автоматичної зброї територію Шалигинської громади Сумської області, зазначив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Вночі у понеділок, 27 червня, війська РФ випустили дві ракети у напрямку Охтирки.

"Ніч минула відносно спокійно. Учора ввечері ближче до 22-ї години були постріли з автоматичної зброї вздовж кордону по території Шалигинської громади. А вночі ворог випустив дві ракети в напрямку Охтирки", - йдеться в повідомленні.

Жертв та руйнувань немає.


Анна Конюченко, ZN.ua





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