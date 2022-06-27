Дефіцит ліків в Україні: хто опинився в зоні ризику

Вже найближчим часом в Україні стануть вкрай дефіцитними або взагалі недоступними багато груп ліків. Дефіцит ліків може призвести до різкого погіршення якості життя або навіть смерті мільйонів українців. Однак поки що МОЗ не бачить, чим можна замінити медпрепарати, яких бракує. Причина проста: заборона на поширення цих ліків вже є, а ось їхнього списку немає.

Йдеться про медпрепарати з Росії та Білорусі, постачання яких Рада заборонила законодавчо. Заборона вже набула чинності, а списку ліків, які під неї потрапили, поки що немає. Це може призвести до великих проблем у людей, які вживають ці препарати. Про проблему розповів на своїй сторінці у Facebook президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

Звісно, всім цим забороненим препаратам можна підібрати заміну. Зазвичай лікарі так і роблять, коли виникає дефіцит ліків. Але для початку потрібно знати, що потрібно замінити. А наразі це можна визначити лише за фактом дефіциту.

"На 2019 рік в Україні було зареєстровано понад 50 тисяч хворих на епілепсію. Гіпертонічна хвороба - мільйони людей приймають ліки, які старанно підібрані і тримають тиск у нормі. Це знову мільйони людей! Їхнє здоров'я під загрозою", - переконаний Віктор Сердюк.

Крім того, для того, щоби підібрати пацієнту ефективний замінник, потрібен якийсь час. Зазвичай це роблять в умовах лікарняного стаціонару, призначаючи пацієнтові різні препарати та спостерігаючи за його станом. Проте сьогодні, за умов війни, скорочення витрат на медицину та відсутності грошей у людей, перебування в стаціонарі стало проблематичним. Тим більше, що багато громадян опинилися далеко від рідних місць і влаштуватися до лікарні в іншому регіоні їм дуже непросто. Через це мільйони українців опинились у зоні ризику.

У Євросоюзі, куди ми так прагнемо, в таких ситуаціях лікарів та пацієнтів попереджають щодо можливої проблеми за півроку до її виникнення. Звичайно, ми маємо особливий випадок: війну ніхто не міг передбачити. Однак навіть за такого форс-мажору не можна було знехтувати здоров'ям і життям мільйонів людей, вважає експерт. До таких проблем завжди слід підходити виважено, дотримуючись основної лікарської заповіді "не зашкодь".

Однак тепер за фактом того, що вже відбулося, потрібно хоча б опублікувати список заборонених ліків, щоб лікарі негайно почали шукати їм заміну.

Нагадаємо, у світі поширюється нова епідемія. Цього разу людству загрожує мавп'яча віспа.