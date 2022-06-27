Російські пісні зможуть вмикати в українському ефірі тільки за однієї умови

Пісні російських виконавців можна буде вмикати в публічному просторі України за умови входження російських артистів до так званого «білого списку» Міністерства культури України.

Відповідно до прийнятого нещодавно закону, який забороняє серед іншого російську музику в українських медіа та громадському просторі, для входження до так званого «білого списку» російських артистів, тобто переліку музичних виконавців (співаків) держави-агресора, які засуджують агресію проти України, вони мають подати офіційну заяву встановленої форми та декларацію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, що містить заклик до держави-агресора негайно припинити агресію проти України, зобов’язання утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б свідчити про підтримку агресії проти України, а також надати письмову згоду на її публікацію.

Як пояснили в Міністерстві культури та інформаційної політики, насамперед таку заявку мають оформити ті артисти, які планують приїхати з гастролями в Україну. Аби провести концерт на території нашої держави, вони мають подати відповідну заяву до Служби безпеки України, яка має переконатись, що виконавець не входить до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. При цьому СБУ має право не розкривати підстав, що стали причиною відмови у включенні особи до Переліку чи виключення із нього.

Сам перелік «білих артистів» затверджуватиме та публікуватиме РНБО.