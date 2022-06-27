Російські пісні зможуть вмикати в українському ефірі тільки за однієї умови
Її виконання контролюватимуть Мінкульт та СБУ.
Пісні російських виконавців можна буде вмикати в публічному просторі України за умови входження російських артистів до так званого «білого списку» Міністерства культури України.
Відповідно до прийнятого нещодавно закону, який забороняє серед іншого російську музику в українських медіа та громадському просторі, для входження до так званого «білого списку» російських артистів, тобто переліку музичних виконавців (співаків) держави-агресора, які засуджують агресію проти України, вони мають подати офіційну заяву встановленої форми та декларацію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, що містить заклик до держави-агресора негайно припинити агресію проти України, зобов’язання утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б свідчити про підтримку агресії проти України, а також надати письмову згоду на її публікацію.
Як
Сам перелік «білих артистів» затверджуватиме та публікуватиме РНБО.