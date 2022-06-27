Ракетний удар по Одеській області: зросла кількість постраждалих

Одеську область обстріляли крилатою ракетою Х-22.

Ракетний удар по Одеській області: зросла кількість постраждалих
© Думская

Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області вранці у понеділок, 27 червня. Окупанти обстріляли область крилатою ракетою Х-22, випущеною з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму, зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

В результаті ракетного удару поранення отримали вісім людей, серед них - дитина.

Російські окупанти поцілили в житловий квартал селища в Одеській області. Внаслідок пострілу сталося руйнування кількох житлових будинків та господарчих споруд площею 500 квадратних метрів. Сталася пожежа.


Анна Конюченко, ZN.ua





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