У НАТО відповіли на критику про недостатню допомогу Україні

У НАТО не погоджуються з тим, що Альянс мало допомагає Україні протистояти агресії Росії, зазначаючи, що роль організації слід розглядати в сукупності з усім, чим допомагають партнери. Таку думку висловив заступник генсека Мірча Джоане під час інтерв'ю виданню "Європейська правда" .

"У нас у НАТО є згода про "розподіл ролей". Альянс як такий надає Україні нелетальну допомогу, а держави-члени – летальну зброю. Зрештою, що важливіше для вас самих: цей розподіл, чи вам цікавий кінцевий результат, тобто надана Україні допомога? Тому я раджу друзям у Києві сприймати нашу допомогу в цілому", - зазначив Джоане.

Під нелетальною допомогою мається на увазі паливо, засоби хімічного, біологічного та ядерного захисту, підтримка в кіберпросторі, боротьба з дезінформацією, підтримка стійкості України, а також навчання для українських військових, що відбувалися після 2014 року, пояснив представник НАТО.

"Звичайно, ми всі аплодуємо та неймовірно захоплюємося сміливістю ваших солдатів. Але один з компонентів їхнього успіху на полі бою – це те, що їх навчили веденню бою за стандартами НАТО! Це робив і Альянс як організація, і окремі союзники – канадці, британці, американці, поляки, румуни тощо. Нинішня настільки успішна діяльність ЗСУ – це комбінація героїзму та винахідливості. Ми справді бачимо багато класних військових рішень з їхнього боку. Але це – як раз ті рішення, які відповідають натівському стилю, які стали можливі завдяки тим підходам до командування, яким ми вас вчили. І це допомагає Україні!" - зазначив заступник генсека.

Джоане також розповів, що наша країна може розраховувати на поступовий перехід на зброю натівського зразка. В Альянсі розуміють, що радянські зразки озброєння у ЗСУ закінчуються, тому готові допомогти й з цим.

Представник НАТО пояснив, що союзники зумисно розподілили ролі так, аби зустрічі "формату Рамштайн" для підтримки України зброєю координувалися не через Альянс.

"Коли ми узгодили такий розподіл задач – Альянс працює з нелетальними засобами, а союзники надають Україні військову підтримку – це рішення було навмисне. НАТО – це організація, на якій зав’язані ризики, і ми маємо найретельніше уникати ескалації та можливості війни між Росією та НАТО, яка не піде на користь нікому. За всієї поваги до України, але наше завдання номер один – це захист мільярда людей, що живуть на просторі НАТО. Але я нагадаю, що нещодавня зустріч контактної групи з підтримки України, тобто "у форматі Рамштайн", проходила тут, у штаб-квартирі НАТО, перед міністерським засіданням Альянсу", - зауважив він.

Джоане пояснив, що це є позитивом й тому, що слугує швидкому прийняттю рішень щодо допомоги України.

"Що для вас важливіше – отримати від нас те, що треба? Чи важливо, хто з нас що робить? Я думаю, що головне – отримати швидку та ефективну підтримку у війні України проти Росії", - підсумував він.