Війська РФ обстріляли Миколаїв та чотири населені пункти області: є загиблі та поранені

Російські війська у неділю, 26 червня, обстріляли чотири населені пункти Миколаївської області та Миколаїв. В результаті обстрілів є загиблі та постраждалі, інформує Національна поліція України в Facebook.

"Минулими вихідними під удари потрапив обласний центр, села Костянтинівка, Березнегувате, Любомирівка та Прибузьке. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, складське приміщення та інші об’єкти цивільної інфраструктури", - зазначили правоохоронці.

Нині триває розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.