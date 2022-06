Росія намагатиметься відновити темпи наступу на Ізюмському напрямку — британська розвідка

Хоча основним центром атаки Росії залишається Сєвєродонецько-Лисичанський напрям, тиждень інтенсивних обстрілів свідчить про намагання Росії відновити темпи наступу на північній осі від Ізюма, йдеться у зведенні британської розвідки.

Аналітики зазначають, що українські війська продовжують утримувати лінію в цьому секторі, добре використовуючи лісисту місцевість для підтримки своєї оборони.

«Протягом найближчих тижнів російська кампанія, швидше за все, все більше покладатиметься на ешелони резервних сил. Вони складаються з кількох окремих компонентів, які Росія майже напевно вже почала використовувати», - вважають розвідники.

Розвідка зазначає, що російський бойовий армійський резерв – це нещодавнє нововведення, яке складається з резервістів-добровольців, які працюють за сумісництвом, і як правило, призначені для виконання завдань безпеки в тилу.

Також російська влада використовує добровольців з числа ветеранів, які служили в регулярній армії протягом останніх п’яти років, для поповнення третіх резервних батальйонів у складі регулярних бригад.

«Незважаючи на постійну нестачу кількості резервістів для розгортання в Україні, російське керівництво, ймовірно, неохоче погоджується віддавати наказ про загальну мобілізацію», - йдеться у зведенні.