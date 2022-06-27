Тепер у РФ за війну проти України відповідає генерал-полковник Жидко — ISW

Інститут вивчення війни США зазначає, що, ймовірно, начальник Головного військово-політичного управління збройних сил РФ , генерал-полковник Геннадій Жидко тепер керує веденням війни проти України, до нього цим займався командувач військами Південного військового округу Олександр Дворніков. Про це йдеться в останньому звіті ISW .

Також експерти прокоментували вчорашній ракетний удар росіян по Шевченківському району Києва. Там вважають, що це стало реакцією Кремля на саміт Великої сімки, який розпочався в неділю, де якраз обговорювали надання допомоги нашій країні.