Тепер у РФ за війну проти України відповідає генерал-полковник Жидко — ISW
Москва тим часом збирається розглянути поправку до закону про службу, яка дозволить молоді одразу після закінчення середньої школи або досягнення повноліття укладати військові контракти. Спецпідготовка призовників за таких умов не передбачається, інформує
Інститут вивчення війни США зазначає, що, ймовірно, начальник Головного військово-політичного управління збройних сил РФ, генерал-полковник Геннадій Жидко тепер керує веденням війни проти України, до нього цим займався командувач військами Південного військового округу Олександр Дворніков. Про це йдеться в
Також експерти прокоментували вчорашній ракетний удар росіян по Шевченківському району Києва. Там вважають, що це стало реакцією Кремля на саміт Великої сімки, який розпочався в неділю, де якраз обговорювали надання допомоги нашій країні.
Також американські фахівці зазначають, що у РФ й далі маніпулюють з законодавством, аби продовжувати в країні таємну мобілізацію й не оголошувати повної мобілізації. Так Госдума оголосила, що 28 червня, тобто завтра, буде розглядати поправку до закону про несення військової служби. Там збираються дозволити пропонувати громадянам укладення військових контрактів одразу після того, як ті стануть повнолітніми або закінчать середню школу. За таких умов вони не проходитимуть спецпідготовку призовників.