НАТО проситиме Україну про вступ в Альянс, а не навпаки — експерт

Підтвердженням цього є робота ЗСУ, які за своїм бойовим потенціалом перевищують всі сухопутні сили країн Європи, інформує ZN.ua.

Голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк заявив, що сьогодні наша країна - єдина держава, яка відповідає критеріям Альянсу, проте не є його членом. Про це він розповів під час інтерв'ю "Обозреватель".

Він зазначив, що ЗСУ протягом чотирьох місяців захищають від ворога весь демократичний світ і в "в мотлох" знищують "другу армію світу".

"На сьогоднішній день ЗСУ перевершують за своїм бойовим потенціалом всі сухопутні сили країн Європи. Вони доходять до 700-800 тисяч. Для порівняння: сухопутні сили бундесверу налічують 60 тисяч. ЗСУ знищило 14 кораблів ворога. За показником тоннажу після Другої світової війни нічого подібного в світі не було. Тому в України, безумовно, є всі підстави й шанси для того, щоб її день Перемоги, своєрідне "8 травня 1945 року", став днем її прийому в НАТО", - вважає експерт.

Романюк додав, що тепер саме НАТО має просити Україну стати членом Альянсу, а не навпаки.

"І я переконаний, що саме так і буде. На своєму саміті НАТО буде офіційно просити про це Україну, - додав фахівець. - Так, сьогодні ми не готові. Всі розуміють, що під час активної гарячої фази війни будь-якій країні членство в НАТО не світить. Але коли активна фаза війни завершиться і настане день перемоги, буде те, про що я сказав".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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