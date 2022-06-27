Окупанти відійшли: ЗСУ зупинили наступ і вдарили по скупченню ворога, нові дані

Окупанти відійшли: ЗСУ зупинили наступ і вдарили по скупченню ворога, нові дані

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати Лисичанськ з півдня.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог веде обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Лисичанська, Вовчоярівки, Лоскутівки та Верхньокам’янки. Крім того ворожа штурмова авіація завдала авіаудару в районі Лисичанська.

Тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили відійти.

На Слов’янському напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Долина. Зафіксовано обстріли з артилерії в районах Богородичне, Адамівка, Хрестище, Грушуваха, Світличне і Курулька. Також окупанти завдали авіаудару неподалік Довгенького. З метою покращення тактичного положення, ворог веде наступ у напрямку Мазанівки, бій триває.

На Бахмутському напрямку обстрілював наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Клинове та Зайцеве. Удар армійської авіації зафіксовано біля Покровського.

Воїни ЗСУ виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групи поблизу Спірного та Яковлівки, а також відбили штурм в напрямку Клинового. Ворожий наступ в районах населених пунктів Берестове та Вершина зупинено. Окупанти відійшли. Противник проводить облаштування нових позицій, зокрема і блокпостів у районі Миколаївки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Красногорівка, Веселе, Вугледар, Шевченко, Причистівка, Мар’їнка та Павлівка. Ворожий ракетно-авіаційний удар зафіксовано по населеному пункту Авдіївка. Поблизу Мар?їнки українські воїни знову придушили в зародку спробу ворога піти вперед.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Красногорівка, Веселе, Вугледар, Шевченко, Причистівка, Мар’їнка та Павлівка. Ворожий ракетно-авіаційний удар зафіксовано по населеному пункту Авдіївка. Поблизу Мар?їнки українські воїни знову придушили в зародку спробу ворога піти вперед.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих рубежів. Веде розвідку, удосконалює інженерне обладнання позицій. Здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії.

Українська авіація завдала декілька вдалих авіаударів по скупченнях ворога.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих рубежів. Веде розвідку, удосконалює інженерне обладнання позицій. Здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії.

Українська авіація завдала декілька вдалих авіаударів по скупченнях ворога.


Катерина Петренко, politeka.net





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