Попри погрози Кремля, у Литві розуміють, що ключова боротьба відбувається в Україні

Литовський політолог, наголошує що в країні немає паніки, проте готові до будь-яких сценаріїв розвитку події, інформує ZN.ua.

Попри погрози Кремля, у Литві розуміють, що ключова боротьба відбувається в Україні
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Литва одна із тих країн, яка від першого дня повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, підтримала українців у боротьбі за свободу та незалежність. Литовський народ, як ніхто розуміє загрозу, яку становить Росія для всього демократичного світу. І попри всі погрози, спричинені блокадою транзиту до Калінінградської області, в країні готові до будь-якого розвитку подій. Про це в інтерв'ю Каналу 24 заявив литовський політолог та керівник офісу Freedom House Вітіс Юрконіс.

В Литві цілком усвідомлюють всі імовірні загрози нинішньої ситуації. Щобільше, представники країни упродовж років на різноманітних міжнародних майданчиках попереджали про небезпеку з боку Росії. Тому зараз в Литві ніякої паніки немає.

"Ми до цього готувались. Ми про це говорили роками. І з Брюсселем, і з НАТО, і із сусідніми державами." – наголосив Юрконіс.

Та попри медійний галас, стосовно заборони російського транзиту підсанкційної продукції, політолог вважає, що ключова боротьба зараз відбувається на території України.

"Тут можна навіть бачити і спроби відвернути увагу, щоб ми більше говорили про країни Балтії або були стурбовані своєю безпекою. Це не питання вибору, але треба розуміти, що все одно основна увага має йти на війну в Україні та підтримку там", – вважає Вітіс Юрконіс.

Політолог також додав, що попри скрутну ситуацію, українці знаходять час та можливість привертати увагу до проблем Литви, за що він дуже вдячний.

В Європі не на жарт стурбовані ескалацією ситуацію поблизу кордонів ЄС. Тож вже ладні дозволити транзит російських товарів до Калінінграда, тоді як в Литві обурені подібними поступками.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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