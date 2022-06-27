Удари по Лисичанську і зрив наступу ворога під Донецьком: горілка Генштабу на ранок 27 червня

В Україні вже 124-ту добу триває війна з російськими окупантами. Ворог рветься до Лисичанська, завдає по місту ракетно-бомбових ударів, проте не може захопити навколишні населені пункти меншого розміру.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Керівництво Білорусі продовжує надавати військову підтримку РФ, зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

На Сіверському напрямку ворог посилено охороняє кордон. Крім того, продовжив обстріли цивільної та військової інфраструктури в Хрінівці та Янжулівці Чернігівської області. Завдав авіаційних ударів по Славгороду Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник обстрілює підрозділи Сил оборони, веде радіотехнічну розвідку та радіоелектронну боротьбу.

На Харківському напрямку ворог бив з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по Харкову, Шевелівці, Піщаному, Чугуєву, Шестаковому, Замулівці та Руській Лозовій. Вів штурмові дії в районі Дементіївки та Питомники, успіху не мав. Окупанти дистанційно мінували місцевість поблизу Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги.

На Слов’янському напрямку ворог зосередив зусилля на Долині. Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії Богородичного, Адамівки, Хрестищае, Грушувахи, Світличного і Курульки. Також окупанти завдали авіаудару неподалік Довгенького. З метою покращення тактичного положення, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Мазанівка, бій триває.

На Донецькому напрямку противник за підтримки артилерії намагається блокувати Лисичанськ з півдня. Веде обстріли цивільної та військової інфраструктури Лисичанська, Вовчоярівки, Лоскутівки та Верхньокам’янки. Ворожа штурмова авіація завдала авіаудару по Лисичанську. Тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили відійти.

На Краматорському напрямку активних бойових бій противник не вів, обстріляв із артилерії райони Райгородка та Маяків.

На Бахмутському напрямку здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Клинове та Зайцеве. Удар армійської авіації зафіксовано біля Покровського. Наші воїни виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групи поблизу Спірного та Яковлівки, а також відбили штурм в напрямку Клинового. Ворожий наступ на Берестове та Вершину зупинено. Окупанти відійшли. Противник проводить облаштування нових позицій, зокрема і блокпостів у районі Миколаївки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаударів по Красногорівці, Веселому, Вугледару, Шевченко, Причистівці, Мар’їнці та Павлівці. Ворожий ракетно-авіаційний удар зафіксовано по Авдіївці. Поблизу Мар?їнки (під Донецьком) українські воїни знову придушили в зародку спробу ворога піти вперед.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих рубежів. Веде розвідку, удосконалює інженерне обладнання позицій. Здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Костромка, Потьомкине, Князівка, Партизанське, Квітневе, Степова Долина. Українська авіація завдала декілька вдалих авіаударів по скупченнях ворога.


Ігор Тимофєєв, Апостроф





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