Ворог підло вдарив по житлових будинках на Одещині, поки всі спали: відома кількість поранених

Окупанти вночі завдали ракетного удару по Одеській області із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

Як пише Politeka.net з посиланням на повідомлення ОК «Південь». Удар припав по житловому кварталу мирного селища.

В результаті сталося руйнування і загоряння декількох житлових будинків і господарських будівель на орієнтовній площі 500 м2.

За попередніми даними, постраждали 6 осіб, серед яких 1 дитина.

На місці триває пожежа, з якою борються рятувальники.

Після ліквідації пожежі приступить до роботи слідчо-оперативна група Нацполіції.