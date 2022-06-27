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2022-06-27
Ворог підло вдарив по житлових будинках на Одещині, поки всі спали: відома кількість поранених
Окупанти вночі завдали ракетного удару по Одеській області із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.
Як пише Politeka.net з посиланням на повідомлення ОК «Південь». Удар припав по житловому кварталу мирного селища.
В результаті сталося руйнування і загоряння декількох житлових будинків і господарських будівель на орієнтовній площі 500 м2.
За попередніми даними, постраждали 6 осіб, серед яких 1 дитина.
На місці триває пожежа, з якою борються рятувальники.
Після ліквідації пожежі приступить до роботи слідчо-оперативна група Нацполіції.
Катерина Петренко, politeka.net