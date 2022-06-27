Росіяни намагаються заблокувати підрозділи ЗСУ в Лисичанську – Генштаб

Тривають бої, окупанти зазнають великих втрат

Росіяни намагаються заблокувати підрозділи ЗСУ в Лисичанську – Генштаб
© Генеральний штаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються заблокувати ЗСУ в Лисичанську. Для цього вони масовано атакують південні околиці міста. Про це повідомив Генштаб ЗСУ 27 червня вранці.

“На донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з півдня. Веде обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Вовчоярівка, Лоскутівка та Верхньокам’янка. Ворожа штурмова авіація завдала авіаудару в районі міста Лисичанськ. Тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили відійти”, – йдеться у повідомленні Генштабу.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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