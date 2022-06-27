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2022-06-27
Росіяни намагаються заблокувати підрозділи ЗСУ в Лисичанську – Генштаб
Тривають бої, окупанти зазнають великих втрат
© Генеральний штаб ЗСУ
Російські окупанти намагаються заблокувати ЗСУ в Лисичанську. Для цього вони масовано атакують південні околиці міста. Про це
“На донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з півдня. Веде обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Вовчоярівка, Лоскутівка та Верхньокам’янка. Ворожа штурмова авіація завдала авіаудару в районі міста Лисичанськ. Тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили відійти”, – йдеться у повідомленні Генштабу.
Юлія Лавришин, ZN.ua