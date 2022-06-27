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2022-06-27
“Постанова”: російська пропаганда про ракетні удари по житлових будинках
Росіяни усіляко намагаються відхреститися від ракетного удару по будинку у Києві
© КМДА
Російська пропаганда усіляко намагається пояснити сьогоднішній ракетний удар по житловому будинку у Києві. Але від нездатності це виправдати називає це “постановою”. Про це
“Сьогоднішній обстріл житлового будинку в Києві російські «журналісти» висвітлюють як «спеціально підлаштований київським режимом для створення правильної для Заходу картинки, щоб вимагати більше зброї»”, – йдеться у повідомленні ЦПД, інформує ZN.ua.
Юлія Лавришин, ZN.ua