“Постанова”: російська пропаганда про ракетні удари по житлових будинках

Росіяни усіляко намагаються відхреститися від ракетного удару по будинку у Києві

“Постанова”: російська пропаганда про ракетні удари по житлових будинках
© КМДА

Російська пропаганда усіляко намагається пояснити сьогоднішній ракетний удар по житловому будинку у Києві. Але від нездатності це виправдати називає це “постановою”. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

“Сьогоднішній обстріл житлового будинку в Києві російські «журналісти» висвітлюють як «спеціально підлаштований київським режимом для створення правильної для Заходу картинки, щоб вимагати більше зброї»”, – йдеться у повідомленні ЦПД, інформує ZN.ua.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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