Понад 150 снарядів за добу по Сумщині за добу: одна людина загинула

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України

Понад 150 снарядів за добу по Сумщині за добу: одна людина загинула
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирне населення України. У неділю, 26 червня, окупанти знову обстріляли Сумщину, одна людина внаслідок обстрілу загинула. Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Вороги зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів», – написав Дмитро Живицький.

За його інформацією, загалом за добу росіяни випустили понад 150 снарядів та мін. Постраждали території чотирьох громад Сумщини: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська.

Найбільше постраждала Краснопільська громада – на неї прийшлось близько сотні прильотів за день. Одна людина загинула, одна госпіталізована.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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