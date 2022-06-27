Бійці Іноземного Легіону були вражені жорстокістю війни в Україні

Іноземні солдати, які приєдналися до українських військ, що борються з російським вторгненням, були вражені жорстокістю війни, повідомляє Barron's.

"Вони воювали в Афганістані чи в Іраку і кажуть, що не були готові до того, з чим вони зіткнулися в Україні", - каже Полак про своїх західних товаришів, які записалися воювати.

Полак, національність якого видання не розкриває для захисту його анонімності, вважає, що з початку вторгнення 24 лютого на бік Києва зі зброєю в руках вступило "можливо, кілька сотень" іноземних легіонерів.

"Іноді після перших бойових зіткнень солдати казали, що "Ми до цього не готові" і їхали додому", - каже Полак.