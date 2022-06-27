Бійці Іноземного Легіону були вражені жорстокістю війни в Україні

Легіонери багато в чому не були готові до бойових дій під постійними артилерійськими обстрілами, інформує ZN.ua.

Бійці Іноземного Легіону були вражені жорстокістю війни в Україні
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Іноземні солдати, які приєдналися до українських військ, що борються з російським вторгненням, були вражені жорстокістю війни, повідомляє Barron's.

"Вони воювали в Афганістані чи в Іраку і кажуть, що не були готові до того, з чим вони зіткнулися в Україні", - каже Полак про своїх західних товаришів, які записалися воювати.

Полак, національність якого видання не розкриває для захисту його анонімності, вважає, що з початку вторгнення 24 лютого на бік Києва зі зброєю в руках вступило "можливо, кілька сотень" іноземних легіонерів.

"Іноді після перших бойових зіткнень солдати казали, що "Ми до цього не готові" і їхали додому", - каже Полак.


Антон Герасименко, ZN.ua





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