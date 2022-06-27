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2022-06-27
Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон
Пускові установки в Україні обслуговує український екіпаж, що пройшов навчання, інформує
© The Denver Post
Перша партія із чотирьох HIMARS вже в Україні. Наступна партія ракетних систем надійде у середині липня, заявив представник Пентагону на брифінгу,
Чотири HIMARS на території України обслуговує екіпаж, який пройшов навчання як з погляду експлуатації, так і з погляду технічного обслуговування та підтримки, додали у відомстві.
США вже погодили постачання другої партії з чотирьох пускових установок, але конкретної дати ще немає, приблизно це буде середина літа, додали у Пентагоні.
Антон Герасименко, ZN.ua