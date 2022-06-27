Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон

Перша партія із чотирьох HIMARS вже в Україні. Наступна партія ракетних систем надійде у середині липня, заявив представник Пентагону на брифінгу, повідомляє ВВС.

Чотири HIMARS на території України обслуговує екіпаж, який пройшов навчання як з погляду експлуатації, так і з погляду технічного обслуговування та підтримки, додали у відомстві.

США вже погодили постачання другої партії з чотирьох пускових установок, але конкретної дати ще немає, приблизно це буде середина літа, додали у Пентагоні.