Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон

Пускові установки в Україні обслуговує український екіпаж, що пройшов навчання, інформує ZN.ua.

Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон
© The Denver Post

Перша партія із чотирьох HIMARS вже в Україні. Наступна партія ракетних систем надійде у середині липня, заявив представник Пентагону на брифінгу, повідомляє ВВС.

Чотири HIMARS на території України обслуговує екіпаж, який пройшов навчання як з погляду експлуатації, так і з погляду технічного обслуговування та підтримки, додали у відомстві.

США вже погодили постачання другої партії з чотирьох пускових установок, але конкретної дати ще немає, приблизно це буде середина літа, додали у Пентагоні.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
Білоруські прикордонники намагалися зробити підкоп під стіною на кордоні з ПольщеюБілоруські прикордонники намагалися зробити підкоп під стіною на кордоні з Польщею
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
Катерина II не засновувала Одесу: історик детально пояснив, чому пам\'ятник імператриці є помилкоюКатерина II не засновувала Одесу: історик детально пояснив, чому пам\'ятник імператриці є помилкою
Блок рекламы


Похожие новости
Україна заморожує дію угод з РФ щодо ядерної безпекиУкраїна заморожує дію угод з РФ щодо ядерної безпеки
Війська РФ обстріляли Миколаїв та чотири населені пункти області: є загиблі та пораненіВійська РФ обстріляли Миколаїв та чотири населені пункти області: є загиблі та поранені
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Україна купила у Німеччини майже 3000 протитанкових гранатометів «Матадор»Україна купила у Німеччини майже 3000 протитанкових гранатометів «Матадор»
Яскраво, точно, далеко: Залужний показав, як на фронті працюють РСЗВ HIMARS. ВІДЕОЯскраво, точно, далеко: Залужний показав, як на фронті працюють РСЗВ HIMARS. ВІДЕО
Україна поки не робитиме кроків щодо вступу до НАТО через позицію окремих країн Альянсу — ОПУкраїна поки не робитиме кроків щодо вступу до НАТО через позицію окремих країн Альянсу — ОП
Олексій Резніков оптимістично налаштований щодо постачання сучасних танків та літаків в УкраїнуОлексій Резніков оптимістично налаштований щодо постачання сучасних танків та літаків в Україну
Віза за візу: Україна може зупинити безвіз для ізраїльтянВіза за візу: Україна може зупинити безвіз для ізраїльтян
Україна домоглася виключення РФ та Білорусі з Енергетичної ХартіїУкраїна домоглася виключення РФ та Білорусі з Енергетичної Хартії
Кулеба: РФ бісить те, що Україна стане членом ЄСКулеба: РФ бісить те, що Україна стане членом ЄС
Последние новости
Подгружаем последние новости