РФ збільшує кількість артилерії для наступу на Лисичанськ - Генштаб

Ворог намагається блокувати місто.

РФ збільшує кількість артилерії для наступу на Лисичанськ - Генштаб
© Минобороны РоSSии/t.me

Росія збільшує кількість артилерії неподалік від Лисичанська у Донецькій області, щоб підтримати наступальні дії та захопити місто, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За підтримки артилерії ворог намагається блокувати Лисичанськ з південного напрямку.

Росіяни сьогодні обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки, а також завдали авіаудар неподалік Вовчоярівки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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