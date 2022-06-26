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2022-06-26
РФ збільшує кількість артилерії для наступу на Лисичанськ - Генштаб
Ворог намагається блокувати місто.
© Минобороны РоSSии/t.me
Росія збільшує кількість артилерії неподалік від Лисичанська у Донецькій області, щоб підтримати наступальні дії та захопити місто, повідомляє
За підтримки артилерії ворог намагається блокувати Лисичанськ з південного напрямку.
Росіяни сьогодні обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки, а також завдали авіаудар неподалік Вовчоярівки.
На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.
Анастасія Дейна, ZN.ua