РФ збільшує кількість артилерії для наступу на Лисичанськ - Генштаб

Росія збільшує кількість артилерії неподалік від Лисичанська у Донецькій області, щоб підтримати наступальні дії та захопити місто, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ .

За підтримки артилерії ворог намагається блокувати Лисичанськ з південного напрямку.

Росіяни сьогодні обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки, а також завдали авіаудар неподалік Вовчоярівки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.