Путін вперше з 24 лютого залишить межі РФ

Рашист відвідає дві країни.

Путін вперше з 24 лютого залишить межі РФ
© Офіційний сайт Кремля

Президент Росії Владімір Путін, який від початку повномасштабної війни проти України не залишав межі РФ, наступного тижня відвідає Душанбе та Ашхабад, повідомили у програмі «Москва. Кремль. Путін» на каналі «Росія 1», передає «Комерсант».

У агресора запланована бесіду та робочий обід із президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. Після цього Путін прилетить до Туркменістану для участі в Каспійському саміті.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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