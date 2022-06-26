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2022-06-26
Путін вперше з 24 лютого залишить межі РФ
Рашист відвідає дві країни.
© Офіційний сайт Кремля
Президент Росії Владімір Путін, який від початку повномасштабної війни проти України не залишав межі РФ, наступного тижня відвідає Душанбе та Ашхабад, повідомили у програмі «Москва. Кремль. Путін» на каналі «Росія 1», передає «
У агресора запланована бесіду та робочий обід із президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. Після цього Путін прилетить до Туркменістану для участі в Каспійському саміті.
Анастасія Дейна, ZN.ua