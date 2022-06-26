Путін вперше з 24 лютого залишить межі РФ

Президент Росії Владімір Путін, який від початку повномасштабної війни проти України не залишав межі РФ , наступного тижня відвідає Душанбе та Ашхабад, повідомили у програмі «Москва. Кремль. Путін» на каналі «Росія 1», передає « Комерсант ».

У агресора запланована бесіду та робочий обід із президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. Після цього Путін прилетить до Туркменістану для участі в Каспійському саміті.